Loredana Lecciso al veleno su Romina Power | la frecciatina

Leggi su chenews

(Di venerdì 19 agosto 2022)non ha perso tempo nel punzecchiare. Non è passata inosservata ladella showgirl alla cantante durante l’intervista: ecco che cosa ha detto e in merito a quale argomento. Il gossip è sempre variegato, anche se ci sono storie che non passano mai di moda, soprattutto quando si ha a che fare con un triangolo. Questo è proprio quanto riguarda la showgirl salentina che, fin da quando ha conosciuto il cantante pugliese, è stata inserita tra paragoni vari con l’ex moglie. Questa volta a ‘pungere’ è stata lei stessa. fonte foto: AnsaLa popolarità diè legata in maniera quasi indissolubile a quella del compagno Albano Carrisi. È da quando è venuta fuori la storia della loro relazione che la showgirl ...