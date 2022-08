LIVE Canoa velocità, Europei 2022 in DIRETTA: Italia a caccia di altre finali, si assegnano le prime medaglie (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.51 Nello specifico si terranno cinque finali A delle specialità non olimpiche della Canoa velocità, ovvero K4 1000 maschile, K2 1000 femminile, C2 1000 maschile, C1 500 femminile, K1 500 maschile, e sei finali A della paraCanoa. 8.48 Quest’oggi si assegnano le prime medaglie della rassegna continentale, infatti nel pomeriggio si svolgeranno le finali di undici specialità. 8.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA della seconda giornata dei Campionati Europei di Canoa velocità 2022 a Monaco di Baviera. Programma, orari, tv, streaming ed ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.51 Nello specifico si terranno cinqueA delle specialità non olimpiche della, ovvero K4 1000 maschile, K2 1000 femminile, C2 1000 maschile, C1 500 femminile, K1 500 maschile, e seiA della para. 8.48 Quest’oggi siledella rassegna continentale, infatti nel pomeriggio si svolgeranno ledi undici specialità. 8.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella seconda giornata dei Campionatidia Monaco di Baviera. Programma, orari, tv, streaming ed ...

zazoomblog : LIVE Canoa velocità Europei 2022 in DIRETTA: Craciun e Santini in finale nel C2 500! Semifinale per Cicali-Petracca… - zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog 18 agosto in DIRETTA: è tornato il vero Desalu! Folorunso in finale bene tuffi e canoa -… - infoitsport : LIVE Canoa velocità, Europei 2022 in DIRETTA: Carlo Tacchini in Finale A nel C1 1000 maschile! Bene la paracanoa - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Europei 2022 in DIRETTA: Tacchini in finale nel 1000 maschile bene Burgo e Schera nel K2 e la p… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Europei 2022 in DIRETTA: Tacchini in finale nel 1000 maschile bene Burgo e Schera nel K2 e la p… -