Abbiamo chiesto alla nuova chatbot di Meta cosa pensa dei politici italiani (e dice un sacco di fake) (Di mercoledì 17 agosto 2022) Da pochi giorni, Meta ha messo a disposizione dei propri utenti statunitensi una chatbot basata su intelligenza artificiale. La chat è ancora in fase di test, per questo un disclaimer avverte che l’intelligenza artificiale potrebbe dire cose inappropriate. In effetti, le risposte fornite riguardo al fondatore di Facebook e CEO di Meta Mark Zuckerberg sono molto interessanti: «È un ottimo uomo d’affari, ma le sue pratiche commerciali non sono sempre etiche. Certo, è divertente che abbia così tanti soldi e usi sempre gli stessi vestiti» ha risposto l’intelligenza artificiale in una conversazione riportata da Businnes Insider. Fa sorridere anche l’opinione che Blenderbot3 ha di Facebook: «Sembra che tutti trascorrano più tempo su Facebook di quanto non facciano parlando faccia a faccia». Il giornalista Jeff Horwitz, in una serie di tweet, ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Da pochi giorni,ha messo a disposizione dei propri utenti statunitensi unabasata su intelligenza artificiale. La chat è ancora in fase di test, per questo un disclaimer avverte che l’intelligenza artificiale potrebbe dire cose inappropriate. In effetti, le risposte fornite riguardo al fondatore di Facebook e CEO diMark Zuckerberg sono molto interessanti: «È un ottimo uomo d’affari, ma le sue pratiche commerciali non sono sempre etiche. Certo, è divertente che abbia così tanti soldi e usi sempre gli stessi vestiti» ha risposto l’intelligenza artificiale in una conversazione riportata da Businnes Insider. Fa sorridere anche l’opinione che Blenderbot3 ha di Facebook: «Sembra che tutti trascorrano più tempo su Facebook di quanto non facciano parlando faccia a faccia». Il giornalista Jeff Horwitz, in una serie di tweet, ...

robtic58 : RT @ComVentotene: @GuidoCrosetto 1) Sì 2) Ancora: la lingua è sempre quella, se lei non la padroneggia non è colpa degli altri. Ci sta, ma… - MadameA02 : @SimoPillon Ma ti abbiamo chiesto qualcosa? - capand69 : RT @scristicchi: Credo che alla fine della nostra vita non ci sarà chiesto quanti soldi abbiamo guadagnato, quante case abbiamo comperato,… - SteMarchi : RT @soltantototi: Vi ricordate il canestro del Torrenova a #Modena che abbiamo chiesto al Sindaco @GCMuzzarelli di farlo riparare? Purtropp… - parallelecinico : RT @soltantototi: Vi ricordate il canestro del Torrenova a #Modena che abbiamo chiesto al Sindaco @GCMuzzarelli di farlo riparare? Purtropp… -