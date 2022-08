Le medaglie conquistate dalle tuffatrici azzurre agli Europei di nuoto

(Di martedì 16 agosto 2022) AGI - Elena Bertocchi oro e Chiara Pellacani bronzo. A distanza di un anno e tre mesi il podio del trampolino da un metro femminili dei Campionatidi tuffi resta invariato, almeno per il piazzamento delle due italiane. Oggi pomeriggio allo ‘Stadio del' a Roma, Bertocchi si è laureata per la terza volta ‘Regina d'Europa' dal metro dopo Kiev 2017 (era l'edizione dedicata ai soli tuffi) e Budapest 2020 (svolta nel 2021). Bertocchi oggi ha totalizzato 264.25 punti mentre Pellacani 259.05 perdendo l'argento al quinto ed ultimo tuffo. Seconda la svedese Emma Gullstrand con 259.65 punti. Bertocchi, 27enne milanese dell'Esercito, e Pellacani, 19enne romana delle Fiamme Gialle, conquistando oggi l'oro ed il bronzo nel trampolino da un metro (specialità non inserita nel programma delle Olimpiadi), hanno portato a 18 le ...

poperinotv : @Eurosport_IT Ma c'è un video che mostra tutte le medaglie conquistate? Purtroppo ho seguito poco questi europei. - ematr_86 : #Roma2022+#Munich2022 #LenRoma2022 #RaiSport queste sono solo statistiche ma lo sport italiano sta contribuendo tu… - talusi : Staffetta 4x100 stile libero maschile,primi e oro!!! Un'altra impresa straordinaria di questi ragazzi. Polverizzato… - StellaSirio60 : RT @Radio1Rai: ??#EuropeiNuoto2022 Il re delle 2 acque (in vasca e libere) trova il suo scudiero negli 800m stile libero. Al microfono #GR1… - Rolfi39 : RT @Radio1Rai: ??#EuropeiNuoto2022 Il re delle 2 acque (in vasca e libere) trova il suo scudiero negli 800m stile libero. Al microfono #GR1… -

Tania Cagnotto, con dieci, otto di esse d'oro (Torino 2009 - Londra 2016), detiene il primato assoluto a livello continentale.Due finali disputate dall'Italia e due. Oggi è la volta di un prezioso e meritato bronzo dalla piattaforma nel sincro misto. Applausi alla Gran Bretagna che conquista l'oro con la coppia composta da Lois Toulson e Kyle ...Elena Bertocchi e Chiara Pellacani hanno vinto l’oro e il bronzo nel trampolino da un metro, specialità non inserita nel programma delle Olimpiadi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...