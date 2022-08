Salernitana-Roma 0-1: Cristante decide la sfida dell’Arechi (Di lunedì 15 agosto 2022) Salernitana-Roma 0-1. Basta un gol di Cristante ai giallorossi per avere ragione dei granata che comunque sono rimasti in partita fino all’ultimo. Salernitana-Roma 0-1: come è andata la partita? Dopo una mezz’ora piuttosto equilibrata, la Roma inizia a carburare con Zaniolo che ha suoi piedi almeno tre favorevoli occasioni per il vantaggio, ma le spreca. Poco dopo, però, ci pensa Cristante a rimediare alla mira poco lucida del compagno con un diagonale che si infila nell’angolino alla sinistra di Sepe. Prima della fine del tempo, Dybala in contropiede calcia sul palo. I granata provano ad essere più propositivi nella ripresa, ma è sempre la Roma a menare le danze con Zaniolo e Dybala particolarmente ispirati. Il match scivola via senza grosse ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 15 agosto 2022)0-1. Basta un gol diai giallorossi per avere ragione dei granata che comunque sono rimasti in partita fino all’ultimo.0-1: come è andata la partita? Dopo una mezz’ora piuttosto equilibrata, lainizia a carburare con Zaniolo che ha suoi piedi almeno tre favorevoli occasioni per il vantaggio, ma le spreca. Poco dopo, però, ci pensaa rimediare alla mira poco lucida del compagno con un diagonale che si infila nell’angolino alla sinistra di Sepe. Prima della fine del tempo, Dybala in contropiede calcia sul palo. I granata provano ad essere più propositivi nella ripresa, ma è sempre laa menare le danze con Zaniolo e Dybala particolarmente ispirati. Il match scivola via senza grosse ...

DAZN_IT : Se stai riscontrando dei problemi di accesso, utilizza questo link per vedere #SalernitanaRoma… - OfficialASRoma : ?? 6 precedenti in Serie A e 5 vittorie per noi ?? Tutto quello che c'è da sapere in vista di #SalernitanaRoma - OfficialUSS1919 : ?? I convocati per Salernitana - Roma ?? #SalernitanaRoma #macteanimo - internewsit : VIDEO - Salernitana-Roma 0-1, Serie A: gol e highlights della partita - - Ag_RiverFlash : LA ROMA CINICA E CONCENTRATA BATTE LA SALERNITANA (0 A 1) CON UN GOL DI CRISTANTE -