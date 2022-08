La figlia di Pippo Micalizio | il superpoliziotto anti-mafia | scomparsa all' Isola d' Elba Trovato morto il cane

repubblica : Isola d'Elba, scomparsa da ieri la figlia del superpoliziotto Pippo Micalizio - LiberoReporter : Giallo su isola d’Elba, scompare figlia ex-super poliziotto Pippo Micalizio - Gaebaldi : Giallo su isola d’Elba, scompare figlia ex-super poliziotto Pippo Micalizio - zazoomblog : Marina Micalizio scomparsa sullisola dellElba la figlia del superpoliziotto Pippo: trovato morto il suo cane -… - corrierefirenze : Scomparsa Marina Micalizio. Il suo cane è stato trovato morto sugli scogli, nelle vicinanze scoperto anche il cellu… -

La Repubblica Firenze.it

Il cane trovato morto sugli scogli, il telefono poco più in là, a terra. Sull'Isola d'Elba in Toscana si cerca senza sosta da ieri Marina Paola Micalizio , 48 anni,del superpoliziottoMicalizio , celebre per le operazioni contro la mafia e la 'ndrangheta al Nord tra gli anni '80 e '90. La scomparsa è stata segnalata ieri sera in una zona boschiva, ...È giallo sull'isola d'Elba dove da ieri non si hanno più notizie di Marina Paola Micalizio,dell'ex - super poliziottoMicalizio. La donna, 48 anni, è scomparsa da ieri sera. All'alba, come apprende l'Adnkronos, è stato ritrovato morto, sugli scogli, il suo cane. Nei pressi c'... Isola d'Elba, scomparsa da ieri la figlia del superpoliziotto Pippo Micalizio Giallo all’Isola d’Elba dove da 24 ore risulta scomparsa la 48enne Marina Paola Micalizio, figlia dell’ex super poliziotto Pippo ...Marina Paola Micalizio è scomparsa ieri sera, ritrovato il corpo senza vita del suo cane sugli scogli. A fianco, era poggiato il cellulare della donna.