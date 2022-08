Elezioni 2022, presentati 101 simboli: iniziata la corsa al voto (Di lunedì 15 agosto 2022) (Adnkronos) – Ferragosto di lavoro per i funzionari del Viminale, chiamati a controllare i documenti dei 101 simboli di partito depositati. Entro la mezzanotte del 16 agosto verranno notificati gli ammessi e i ricusati. C’è anche quello di ‘Italiani con Draghi’ sul quale una nota di palazzo Chigi chiarisce che il presidente ne era all’oscuro. Intanto il leader di Italia Viva Matteo Renzi rimarca: “Se volete Draghi premier, votate noi. Terzo polo è un progetto che va oltre il 25 settembre”. Accanto a loghi e slogan più o meno fantasiosi, compaiono i classici simboli dei partiti degli anni ’80: scudocrociati, edera, garofano, falce e martello. A tema ‘divino’ Rinascimento di Vittorio Sgarbi che mostra il dettaglio della Sistina di Michelangelo, la famosa mano di Dio che crea Adamo. Ma soprattutto spiccano i Cattolici popolari uniti sul cui simbolo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 15 agosto 2022) (Adnkronos) – Ferragosto di lavoro per i funzionari del Viminale, chiamati a controllare i documenti dei 101di partito depositati. Entro la mezzanotte del 16 agosto verranno notificati gli ammessi e i ricusati. C’è anche quello di ‘Italiani con Draghi’ sul quale una nota di palazzo Chigi chiarisce che il presidente ne era all’oscuro. Intanto il leader di Italia Viva Matteo Renzi rimarca: “Se volete Draghi premier, votate noi. Terzo polo è un progetto che va oltre il 25 settembre”. Accanto a loghi e slogan più o meno fantasiosi, compaiono i classicidei partiti degli anni ’80: scudocrociati, edera, garofano, falce e martello. A tema ‘divino’ Rinascimento di Vittorio Sgarbi che mostra il dettaglio della Sistina di Michelangelo, la famosa mano di Dio che crea Adamo. Ma soprattutto spiccano i Cattolici popolari uniti sul cui simbolo ...

