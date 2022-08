Flat tax "come pagare alla romana". La sinistra alla frutta usa le bufale social (Di giovedì 11 agosto 2022) Per contrastare il centrodestra vale tutto, anche rilanciare emme, bufale e pseudo-verità che girano sociale. Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde, lo ha fatto nel corso della puntata di giovedì 11 agosto di Coffee Break, su La7. "La Flat fax? Bisogna spiegarla bene ai cittadini", premette l'esponente della coalizione di centrosinistra messa su da Enrico Letta. La "tassa piatta" proposta da Matteo Salvini e Silvio Berlusconi "è iniqua", argomenta Bonelli che poi rilancia "una cosa che gira in rete, divertente ma che fa comprendere bene". È la storiella del ristorante, che gira sui sociale in queste ore: "La Flat tax - spiega al conduttore - è come se andiamo al ristorante e io prendo caviale, ostriche e champagne, e lei solo una pizza, e poi paghiamo ... Leggi su iltempo (Di giovedì 11 agosto 2022) Per contrastare il centrodestra vale tutto, anche rilanciare emme,e pseudo-verità che giranoe. Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde, lo ha fatto nel corso della puntata di giovedì 11 agosto di Coffee Break, su La7. "Lafax? Bisogna spiegarla bene ai cittadini", premette l'esponente della coalizione di centromessa su da Enrico Letta. La "tassa piatta" proposta da Matteo Salvini e Silvio Berlusconi "è iniqua", argomenta Bonelli che poi rilancia "una cosa che gira in rete, divertente ma che fa comprendere bene". È la storiella del ristorante, che gira suie in queste ore: "Latax - spiega al conduttore - èse andiamo al ristorante e io prendo caviale, ostriche e champagne, e lei solo una pizza, e poi paghiamo ...

