Benzema nella leggenda | superato Raul tra i marcatori del Real Madrid

OptaPaolo : 324 - Karim #Benzema ha superato Raúl (323), diventando con 324 reti il secondo miglior marcatore nella storia del… - GoalItalia : Sempre più nella leggenda Blanca: Karim #Benzema supera anche il totem Raúl e diventa il secondo miglior marcatore… - andreamusso97 : RT @GoalItalia: Sempre più nella leggenda Blanca: Karim #Benzema supera anche il totem Raúl e diventa il secondo miglior marcatore nella st… - er_pasca : RT @GoalItalia: Sempre più nella leggenda Blanca: Karim #Benzema supera anche il totem Raúl e diventa il secondo miglior marcatore nella st… - loris_assi : RT @OptaPaolo: 324 - Karim #Benzema ha superato Raúl (323), diventando con 324 reti il secondo miglior marcatore nella storia del Real Madr… -

conferenza stampa della vigilia Karimè apparso davanti ai media il giorno prima della partita di Supercoppa Europea contro l'Eintracht Frankfurt. Il capitano ha commentato: "La ...Finale di tempo conche scarica una frustata che non va molto lontana dal raddoppio. (agg. ... che giàscorsa stagione era entrata nel grande calcio trasmettendo in esclusiva una partita ...Il Real Madrid si porta sul 2-0 contro l’Eintracht Francoforte ad Helsinki nella Supercoppa UEFA 2022. Vinicius Jr scappa sulla sinistra in velocità, entra in area e mette in mezzo per Benzema che cal ...Real Madrid-Eintracht Francoforte, Benzema raddoppia per i blancos nella Supercoppa Europea ma Trapp non è perfetto (VIDEO) ...