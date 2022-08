Zelensky: 'Se la Russia cercherà di annettere nostri territori con i referendum stop ai negoziati' (Di domenica 7 agosto 2022) "L' Ucraina non rinuncerà ai suoi territori. E se la Russia cercherà di annettere le regioni temporaneamente occupate del sud con l'aiuto dei cosiddetti `referendum´, allora i negoziati con il nostro ... Leggi su globalist (Di domenica 7 agosto 2022) "L' Ucraina non rinuncerà ai suoi. E se ladile regioni temporaneamente occupate del sud con l'aiuto dei cosiddetti `´, allora icon il nostro ...

