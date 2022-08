Justin Bieber torna sul palco dopo la malattia Al ‘Lucca Summer Festival’ il suo show è da sogno

(Di lunedì 1 agosto 2022) Un’esplosione di energia e la magia, unica, della musica.to. E, tra le note dei suoi più grandi successi, ha inaugurato il suo ‘Justice World Tour’ alFestival‘.la pandemia e la dolorosa lotta alla sindrome di Ramsay Hunt, – a causa della quale aveva dichiarato, su Instagram, di avere metà faccia paralizzata – il cantautore canadese ha riassaporato ile l’affetto caloroso dei fan. E lo ha fatto in unodi luci, emozione e intrattenimento. In tantissimi, già dalla notte precedente, si erano accalcati davanti ai cancelli per assicurarsi i posti migliori: le aspettative non sono state deluse. A scaldare i numerosi presenti in trepida attesa ci hanno pensato Rkomi e Mara Sattei. Il sipario sul concerto si ...

Con il maxi concerto da 15mila persone sugli spalti delle Mura cala il sipario sull'edizione 2022 del Summer Festival, una edizione più lunga per recuperare i tanti appuntamenti rinviati per la ...è rimasto per quasi due mesi in stop forzato a causa di una malattia (morbo di Lyme) che gli aveva paralizzato parte del volto, e questa data del Lucca Summer Festival non era solo l'...Lucca, 31 luglio 2022 - La star è indubbiamente cambiata dai tempi in cui esordì ed era poco più che un ragazzino. Una data speciale, quella di Bieber a Lucca, la prima del suo Justice Tour E Justin B ...Dopo la cancellazione a inizio estate delle ultime tappe del tour negli Stati Uniti, adesso il cantante è stato pronto a ritornare sui maggiori palchi mondiali. Il Justin World Tour riparte proprio de ...