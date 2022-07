Venezia 79, il film d’apertura è White Noise (con Adam Driver e Greta Gerwig) (Di lunedì 25 luglio 2022) La proiezione dell’opera di Noah Baumbach, adattata dal grande romanzo di Don DeLillo, darà il via alla prossima edizione della Mostra del cinema, in programma in laguna dal 31 agosto al 10 settembre. «Tornare è un’emozione e un privilegio», ha detto il regista, che era stato al Lido nel 2019 per presentare Storia di un matrimonio Leggi su vanityfair (Di lunedì 25 luglio 2022) La proiezione dell’opera di Noah Baumbach, adattata dal grande romanzo di Don DeLillo, darà il via alla prossima edizione della Mostra del cinema, in programma in laguna dal 31 agosto al 10 settembre. «Tornare è un’emozione e un privilegio», ha detto il regista, che era stato al Lido nel 2019 per presentare Storia di un matrimonio

la_Biennale : #BiennaleCinema2022 Dopo due anni la sezione #VeneziaClassici torna alla Mostra! A presiedere la Giuria di student… - fbm_charlie : RT @TheHotCorn_: VENEZIA 79 | «Un anno zero da cui ripartire tra inclusione e futuro»: cosa vedremo alla #SIC37? - ileana_dugato : RT @TheHotCorn_: VENEZIA 79 | «Un anno zero da cui ripartire tra inclusione e futuro»: cosa vedremo alla #SIC37? - morandi_andrea : RT @TheHotCorn_: VENEZIA 79 | «Un anno zero da cui ripartire tra inclusione e futuro»: cosa vedremo alla #SIC37? - artdealeronline : RT @movietele: #Venezia79 | La #Biennale ha appena annunciato il titolo che aprirà la 79a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di V… -