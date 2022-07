LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: azzurre della sciabola ai quarti. In corso le sfide dei tornei di fioretto (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45-42 ITALIA CHE VOLA AI quarti NEL TORNEO DI sciabola FEMMINILE 44-42 Bellissima questa stoccata di Gregorio, arrivano i match point. 43-42 Accorcia le distanze nuovamente Gkountoura. 43-41 Risponde la campana! 42-41 Attacco perfetto dell’ellenica. 42-40 Dai Rossella. Torniamo a +2. 41-40 Terza stoccata consecutiva Grecia. 41-39 Ancora bene Gkountoura. 41-38 Risponde la greca. 41-37 Prima stoccata a segno di Gregorio. 10:10 Ultimo assalto. Rossella Gregorio se la vedrà con Gkountoura. Nel frattempo Italia-Polonia 13-13 (quarti fioretto femminile), ed Italia-Uzbekistan 10-12 (secondo turno fioretto maschile). 40-37 SI MICHELA! L’azzurra scaccia via i fantasmi della gara individuale contenendo benissimo il ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45-42 ITALIA CHE VOLA AINEL TORNEO DIFEMMINILE 44-42 Bellissima questa stoccata di Gregorio, arrivano i match point. 43-42 Accorcia le distanze nuovamente Gkountoura. 43-41 Risponde la campana! 42-41 Attacco perfetto dell’ellenica. 42-40 Dai Rossella. Torniamo a +2. 41-40 Terza stoccata consecutiva Grecia. 41-39 Ancora bene Gkountoura. 41-38 Risponde la greca. 41-37 Prima stoccata a segno di Gregorio. 10:10 Ultimo assalto. Rossella Gregorio se la vedrà con Gkountoura. Nel frattempo Italia-Polonia 13-13 (femminile), ed Italia-Uzbekistan 10-12 (secondo turnomaschile). 40-37 SI MICHELA! L’azzurra scaccia via i fantasmigara individuale contenendo benissimo il ...

