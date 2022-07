La nuova classifica Atp è senza senso: il caso Djokovic e il tunnel di contraddizioni in cui si è infilato il tennis (Di martedì 12 luglio 2022) Si può vincere il torneo più importante al mondo e perdere posizioni in classifica? È il paradosso di Wimbledon 2022 e di Novak Djokovic: dominatore indiscusso sull’erba londinese, considerato all’unanimità migliore giocatore del pianeta, eppure da qualche settimana non più n. 1 del ranking, scivolato addirittura al 7º posto col rischio concreto di uscire dalla Top Ten. Per colpa delle regole cervellotiche del circuito mondiale. Da qualche mese, il tennis sembra essere entrato in un tunnel di contraddizioni da cui non riesce ad uscire. Più di qualsiasi altra disciplina, forse, è stato travolto dagli eventi che hanno sconvolto il mondo e che hanno lasciato pesanti strascichi anche sotto rete. Prima la pandemia, poi la guerra in Ucraina: il tennis ha provato ad affrontare di petto la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Si può vincere il torneo più importante al mondo e perdere posizioni in? È il paradosso di Wimbledon 2022 e di Novak: dominatore indiscusso sull’erba londinese, considerato all’unanimità migliore giocatore del pianeta, eppure da qualche settimana non più n. 1 del ranking, scivolato addirittura al 7º posto col rischio concreto di uscire dalla Top Ten. Per colpa delle regole cervellotiche del circuito mondiale. Da qualche mese, ilsembra essere entrato in undida cui non riesce ad uscire. Più di qualsiasi altra disciplina, forse, è stato travolto dagli eventi che hanno sconvolto il mondo e che hanno lasciato pesanti strascichi anche sotto rete. Prima la pandemia, poi la guerra in Ucraina: ilha provato ad affrontare di petto la ...

