Più sport in carcere, il progetto pilota ai minorili di Lazio e Abruzzo (Di giovedì 7 luglio 2022) Protocollo d'intesa per promuovere le attività sportive all'interno delle carceri come strumento di riscatto sociale, di reinserimento e in risposta ai bisogni dei detenuti. E' l'accordo firmato oggi, presso lo stadio Olimpico a Roma, tra Vito Cozzoli – Presidente di sport e Salute, la società dello Stato che promuove lo sport e l'attività fisica nel nostro Paese – e Natalino Irti, presidente della "Fondazione Nicola Irti per le opere di carità e di cultura", alla presenza di Carlo Renoldi, capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Si partirà con la sperimentazione nelle strutture minorili di Lazio e Abruzzo. L'iniziativa si inserisce tra i progetti per l'innovazione del sistema penitenziario del ministero della Giustizia ed è nel solco del Protocollo d'intesa, ...

