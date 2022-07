Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli matrimonio in crisi? La coppia sta per lasciarsi? Il post social non lascia dubbi, ma la verità è diversa (VIDEO) (Di martedì 5 luglio 2022) Da qualche giorno in rete circolano voci in merito alla situazione sentimentale fra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis; secondo i rumors i due si sarebbero separati. Ma è tutto vero? Leggi anche: Stephanie Bellarte e Alessio Guidi stanno ancora insieme o si sono lasciati? La verità dopo il bacio con Riki Paolo Bonolis e Sonia... Leggi su donnapop (Di martedì 5 luglio 2022) Da qualche giorno in rete circolano voci in merito alla situazione sentimentale fra; secondo i rumors i due si sarebbero separati. Ma è tutto vero? Leggi anche: Stephanie Bellarte e Alessio Guidi stanno ancora insieme o si sonoti? Ladopo il bacio con Riki...

Pubblicità

ManueleBruzzi1 : @90ordnasselA Questo account dev’essere gestito da Paolo Bonolis, ne sono sempre più convinto. Non c’è alternativa… - lluchino_ : Paolo Bonolis pronto ad assumere @ChiaraFerragni come madre natura nella nuova stagione di Ciao Darwin - ParliamoDiNews : Paolo Bonolis, l`annuncio sui social fa pensare al peggio: `Non ha più senso!` #paolo #bonolis #lannuncio #social… - ALBiNA64972872 : @lareginaderoma MA CERTO IO LO SAPEVO BONOLIS E SIMPATICO E BRAVO MA SONIA È LEI CHE SCEGLIE LE PERSONE SE PENSIAMO… - andreastoolbox : Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis in crisi? Alcuni post di lei spaventano i fan -