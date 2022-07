Cagliari | poliziotto rapina un supermarket | arrestato dai carabinieri

Pubblicità

Il ladro, finito direttamente in carcere a Uta, è un poliziotto di 50 anni in servizio al reparto mobile di Cagliari. E' stato arrestato dai carabinieri per rapina. Ha 50 anni e in questi giorni non stava lavorando: armato di pistola, ha minacciato i dipendenti e si è fatto consegnare l'incasso. Fondamentali le testimonianze dei dipendenti del supermercato di Torre degli Ulivi.