Roma, definito il calendario delle amichevoli in Portogallo: Sporting Lisbona e Nizza tra le avversarie (Di lunedì 4 luglio 2022) La Roma ha annunciato il calendario definitivo delle amichevoli che verranno disputate nel corso della permanenza in Portogallo, dove i giallorossi arriveranno il prossimo 12 luglio. I ragazzi di José Mourinho sfideranno subito il Sunderland il 13 luglio all’Estadio Municipal de Albufeira. Poi due sfide contro squadre del massimo campionato portoghese, prima la Portimonense il 16 luglio e poi lo Sporting Lisbona il 19. Infine, a chiudere il programma, la partita contro il Nizza il 23 luglio, prima di lasciare il Paese lusitano. Il club ha poi comunicato che i biglietti si possono già acquistare online. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022) Laha annunciato ildefinitivoche verranno disputate nel corso della permanenza in, dove i giallorossi arriveranno il prossimo 12 luglio. I ragazzi di José Mourinho sfideranno subito il Sunderland il 13 luglio all’Estadio Municipal de Albufeira. Poi due sfide contro squadre del massimo campionato portoghese, prima la Portimonense il 16 luglio e poi loil 19. Infine, a chiudere il programma, la partita contro ilil 23 luglio, prima di lasciare il Paese lusitano. Il club ha poi comunicato che i biglietti si possono già acquistare online. SportFace.

