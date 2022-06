Salus Tv n 26 del 29 giugno 2022

(Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Ail e l’ematologia italiana: alleanza concreta che guarda al futuro. Mastroianni della Simit: “La vaccinazione anti Herpes Zoster, arma di prevenzione per evitare le complicazioni”. #Hereforyou, Medtronic lancia campagna informativa sull’aneurisma aortico addominale. Merck, ricerca e innovazione contro la sclerosi multipla. Neuromed: cresce l’attività del Centro di medicina necroscopica. Aisla, nella Giornata mondiale della Sla la speranza diventa dono L'articolo proviene da Italia Sera.

