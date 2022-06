(Di martedì 28 giugno 2022)è pronto per ilde. Dopo la recente vittoria di grande prestigio nell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2022 (la Santarcangelo di Romagna-Reggio Emilia), il corridore azzurro del Team DSM vuole assolutamente ripetersi alla Grand Boucle per confermare la sua costante crescita. “Ammetto che dopo il Giro ero un po’ stanco, ma nonostante tutto ho continuato ad allenarmi perché sentivo che la condizione era buona e dovevo assolutamente sfruttarla – ha affermatoa tuttobici.web -. Sono partito per il Belgio dove non ero freschissimo, ma ho comunque raggiunto due buoni piazzamenti nei primi dieci e considerando che praticamente non mi sono mai fermato un attimo sono degli ottimi risultati. Ho cercato più che altro di dare un po’ di spunto alla gamba, poi tornato a casa ho ...

edicicloeditore : RT @NicolaSbetti: Prima di #Binny #Girmay ci fu un grande campione nero che venendo da un altro continente dominò il ciclismo europeo. In q… - Alberto_Cirio : Il #ciclismo è uno sport straordinario e la passione che la scuola del Velodromo Francone a San Francesco al Campo… -

Ciclismo, Alberto Dainese: "Il Tour de France è tanta roba, la questione volate sarà tutta riservata a me" Alberto Dainese è pronto per il Tour de France. Dopo la recente vittoria di grande prestigio nell'undicesima tappa del Giro d'Italia 2022 (la Santarcangelo di Romagna-Reggio Emilia), il corridore azzu ...Firenze,28 giugno 2022 – Domenica prossima 3 luglio a Cherasco in provincia di Cuneo, sarà assegnata la maglia di campione italiano juniores per la stagione 2022. Per la gara tricolore il Consiglio Re ...