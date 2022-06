Una Vita anticipazioni 30 giugno 2022, scocca la scintilla tra Azucena e Guillermo (Di lunedì 27 giugno 2022) Nella puntata di Una Vita trasmessa giovedì 30 giugno 2022 sarà chiaro che tra Azucena e il giovane Guillermo stia nascendo qualcosa che va oltre la semplice amicizia. Ma la cosa non sfugge all’occhio attento di Pascual, che immediatamente decide di riprendere il figlio e dicendogli di lasciar perdere le femmine perchè deve pensare a studiare e non ad amoreggiare. Seguite questo episodio in streaming sul sito Mediaset Infinity. Amici 21, che succede tra Sissi Cesana e Dario Schirone? La coppia nata nella scuola di Maria De Filippi sembrava molto solida, ma emergono già i primi sospetti di crisi Puntata di Una Vita del 30 giugno 2022, la curiosità ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 27 giugno 2022) Nella puntata di Unatrasmessa giovedì 30sarà chiaro che trae il giovanestia nascendo qualcosa che va oltre la semplice amicizia. Ma la cosa non sfugge all’occhio attento di Pascual, che immediatamente decide di riprendere il figlio e dicendogli di lasciar perdere le femmine perchè deve pensare a studiare e non ad amoreggiare. Seguite questo episodio in streaming sul sito Mediaset Infinity. Amici 21, che succede tra Sissi Cesana e Dario Schirone? La coppia nata nella scuola di Maria De Filippi sembrava molto solida, ma emergono già i primi sospetti di crisi Puntata di Unadel 30, la curiosità ...

