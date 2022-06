Mercato Juve, incontro a Ibiza con Di Maria per chiudere. Il sì sbloccherebbe anche Kostic (Di domenica 19 giugno 2022) Il Mercato della Juve potrebbe prendere il via con il sì di Di Maria: l’incontro a Ibiza è per chiudere, poi Kostic Il Mercato della Juve potrebbe prendere il via con il sì di Di Maria. Nella giornata odierna i bianconeri incontreranno Di Maria a Ibiza. L’idea è quella di chiudere l’affare con l’argentino sulla base di un contratto annuale a 7 milioni. I bianconeri rinunceranno al Decreto Crescita per portare a termine un colpo da 90 per l’attacco. Il sì di Di Maria sblocca anche l’arrivo di Kostic che aspetta soltanto una chiamata dai bianconeri per volare a Torino. L’accordo c’è già con un contratto triennale a 2.5 ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022) Ildellapotrebbe prendere il via con il sì di Di: l’è per, poiIldellapotrebbe prendere il via con il sì di Di. Nella giornata odierna i bianconeri incontreranno Di. L’idea è quella dil’affare con l’argentino sulla base di un contratto annuale a 7 milioni. I bianconeri rinunceranno al Decreto Crescita per portare a termine un colpo da 90 per l’attacco. Il sì di Disbloccal’arrivo diche aspetta soltanto una chiamata dai bianconeri per volare a Torino. L’accordo c’è già con un contratto triennale a 2.5 ...

