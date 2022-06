DIRETTA F1, GP Baku 2022 LIVE: doppietta Red Bull, ritirate le Ferrari. Ordine d’arrivo (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERCHE’ LECLERC E SAINZ SI SONO RITIRATI: COSA E’ SUCCESSO ALLE Ferrari 14.41 Ricordiamo che Sainz si è ritirato per un problema idraulico, Leclerc ha rotto il motore mentre si trovava in testa. Le due Ferrari non sono arrivate neanche a metà gara. 14.40 Verstappen in classifica si porta a +34 su Leclerc, che è stato scavalcato anche da Perez. 14.39 L’Ordine d’arrivo della gara: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 2 2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+20.823 2 3 George RUSSELL Mercedes+45.995 2 4 Lewis HAMILTON Mercedes+71.679 2 5 Pierre GASLY AlphaTauri+77.299 1 6 Sebastian VETTEL Aston Martin+84.443 1 7 Fernando ALONSO Alpine+89.030 1 8 Daniel RICCIARDO McLaren+92.141 1 9 Lando NORRIS McLaren+92.940 1 10 ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPERCHE’ LECLERC E SAINZ SI SONO RITIRATI: COSA E’ SUCCESSO ALLE14.41 Ricordiamo che Sainz si è ritirato per un problema idraulico, Leclerc ha rotto il motore mentre si trovava in testa. Le duenon sono arrivate neanche a metà gara. 14.40 Verstappen in classifica si porta a +34 su Leclerc, che è stato scavalcato anche da Perez. 14.39 L’della gara: 1 Max VERSTAPPEN RedRacingLEADER 2 2 Sergio PEREZ RedRacing+20.823 2 3 George RUSSELL Mercedes+45.995 2 4 Lewis HAMILTON Mercedes+71.679 2 5 Pierre GASLY AlphaTauri+77.299 1 6 Sebastian VETTEL Aston Martin+84.443 1 7 Fernando ALONSO Alpine+89.030 1 8 Daniel RICCIARDO McLaren+92.141 1 9 Lando NORRIS McLaren+92.940 1 10 ...

