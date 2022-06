Baggio, che attacco alla FIFA: “È una vergogna!” (Di giovedì 2 giugno 2022) Roberto Baggio si fa sentire. Il Divin Codino ha scagliato un grave attacco nei confronti della FIFA in vista dei prossimi Mondiali in Qatar. Mondiali a cui, purtroppo, non prenderà parte la nostra nazionale essendo stata sconfitta dalla Macedonia negli spareggi per la qualificazione. La nazionale di Mancini, dopo la vittoria dell’Europeo che ha fatto sognare un pò tutto il nostro paese ha rimediato una disfatta non semplice da digerire, mancando per la seconda volta di fila la qualificazione ai mondiali. L’ex attaccante italiano si è mostrato contrariato nei confronti del regolamento e dei criteri di accesso alla massima manifestazione per nazionali. Roberto-Baggio Questa la polemica mossa dal vicentino: “L’Italia ha vinto l’Europeo, penso sia una vergogna, una ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 2 giugno 2022) Robertosi fa sentire. Il Divin Codino ha scagliato un gravenei confronti dellain vista dei prossimi Mondiali in Qatar. Mondiali a cui, purtroppo, non prenderà parte la nostra nazionale essendo stata sconfitta dMacedonia negli spareggi per la qualificazione. La nazionale di Mancini, dopo la vittoria dell’Europeo che ha fatto sognare un pò tutto il nostro paese ha rimediato una disfatta non semplice da digerire, mancando per la seconda volta di fila la qualificazione ai mondiali. L’ex attaccante italiano si è mostrato contrariato nei confronti del regolamento e dei criteri di accessomassima manifestazione per nazionali. Roberto-Questa la polemica mossa dal vicentino: “L’Italia ha vinto l’Europeo, penso sia una vergogna, una ...

