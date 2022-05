Calciomercato Roma, Mourinho sogna il centrocampista della Premier League! (Di sabato 28 maggio 2022) Dopo la vittoria della Conference League, l’entusiasmo in casa Roma è tanto e i tifosi si aspettano dei rinforzi per essere ancora più competitivi sia in campionato che in Europa. Tra i primi nomi c’è sicuramente quello di Paulo Dybala: l’attaccante argentino è il sogno dei tifosi giallorossi e lo stesso Francesco Totti ha dichiarato di essere disposto a cedergli la numero “10” pur di portarlo a Roma. Ma per quanto riguarda l’attaccante della Juventus, l’Inter è sicuramente in vantaggio. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il general manager della Roma, Tiago Pinto, avrebbe messo gli occhi su Douglas Luiz dell’Aston Villa. Douglas Luiz Aston Villa Il centrocampista classe 1998 è in scadenza tra un anno e potrebbe lasciare la ... Leggi su rompipallone (Di sabato 28 maggio 2022) Dopo la vittoriaConference League, l’entusiasmo in casaè tanto e i tifosi si aspettano dei rinforzi per essere ancora più competitivi sia in campionato che in Europa. Tra i primi nomi c’è sicuramente quello di Paulo Dybala: l’attaccante argentino è il sogno dei tifosi giallorossi e lo stesso Francesco Totti ha dichiarato di essere disposto a cedergli la numero “10” pur di portarlo a. Ma per quanto riguarda l’attaccanteJuventus, l’Inter è sicuramente in vantaggio. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il general manager, Tiago Pinto, avrebbe messo gli occhi su Douglas Luiz dell’Aston Villa. Douglas Luiz Aston Villa Ilclasse 1998 è in scadenza tra un anno e potrebbe lasciare la ...

