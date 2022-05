Zelensky agli alleati occidentali su sanzioni e armi in stallo: «Finitela di giocare con la Russia» – Il video (Di venerdì 27 maggio 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky torna ad attaccare i Paesi occidentali e quella che considera un immobilismo quasi complice nei confronti della Russia. In particolare da parte dell’Unione europea che da settimane, spiega, non riesce a concordare un pacchetto di sei sanzioni contro la Russia. Nel suo discorso a tarda sera di ieri, 26 maggio, Zelensky ha ricordato l’attacco all’aeroporto di Donetsk, avvenuto esattamente otto anni fa: «quel giorno nessuno poteva prevedere come si sarebbero sviluppati gli eventi nel Donbass in questi anni. E poi in tutta l’Ucraina dopo un’invasione su vasta scala». Oggi nel Donbass sotto assedio dell’esercito russo, le truppe di Mosca stanno compiendo un «genocidio», con «deportazioni» e «l’uccisione di massa dei civili». Otto anni di ... Leggi su open.online (Di venerdì 27 maggio 2022) Il presidente ucraino Volodymyrtorna ad attaccare i Paesie quella che considera un immobilismo quasi complice nei confronti della. In particolare da parte dell’Unione europea che da settimane, spiega, non riesce a concordare un pacchetto di seicontro la. Nel suo discorso a tarda sera di ieri, 26 maggio,ha ricordato l’attacco all’aeroporto di Donetsk, avvenuto esattamente otto anni fa: «quel giorno nessuno poteva prevedere come si sarebbero sviluppati gli eventi nel Donbass in questi anni. E poi in tutta l’Ucraina dopo un’invasione su vasta scala». Oggi nel Donbass sotto assedio dell’esercito russo, le truppe di Mosca stanno compiendo un «genocidio», con «deportazioni» e «l’uccisione di massa dei civili». Otto anni di ...

