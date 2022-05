Strage in Texas: 11enne si salva dal massacro sporcandosi con il sangue di un’amica (Di venerdì 27 maggio 2022) Miah Cerrillo, una bambina di 11 anni, è riuscita a sopravvivere al massacro della scuola di Uvalde, in Texas, spargendosi addosso il sangue di un’amica morta accanto a lei. La ragazzina ha cosi, finto di essere morta, riuscendo a non diventare le 22esima vittima di salvator Ramos, il 18enne autore della Strage e assassino di 19 bambini e due insegnanti. “Miah ha preso del sangue e se lo è messo addosso per fingere di essere morta”, ha detto la zia dell’11enne, Blanca Rivera a Click 2 Houston. “Mia cognata ha detto che Miah ha visto la sua amica piena di sangue e se l’è messo addosso”. Nonostante sia rimasta leggermente ferita con alcuni frammenti di proiettile lungo la schiena e il collo, la giovane è sopravvissuta e dopo essere stata ... Leggi su diredonna (Di venerdì 27 maggio 2022) Miah Cerrillo, una bambina di 11 anni, è riuscita a sopravvivere aldella scuola di Uvalde, in, spargendosi addosso ildimorta accanto a lei. La ragazzina ha cosi, finto di essere morta, riuscendo a non diventare le 22esima vittima ditor Ramos, il 18enne autore dellae assassino di 19 bambini e due insegnanti. “Miah ha preso dele se lo è messo addosso per fingere di essere morta”, ha detto la zia dell’, Blanca Rivera a Click 2 Houston. “Mia cognata ha detto che Miah ha visto la sua amica piena die se l’è messo addosso”. Nonostante sia rimasta leggermente ferita con alcuni frammenti di proiettile lungo la schiena e il collo, la giovane è sopravvissuta e dopo essere stata ...

