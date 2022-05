Ucraina, la Russia accusa l'Occidente: 'Il blocco del grano è colpa delle vostre sanzioni' (Di giovedì 26 maggio 2022) Mosca risponde a Stati Uniti e Ue, a proposito delle accuse secondo cui la Russia avrebbe bloccato le esportazioni di grano dall'Ucraina. Il Cremlino ha quindi accusato l'Occidente di essere colpevole ... Leggi su globalist (Di giovedì 26 maggio 2022) Mosca risponde a Stati Uniti e Ue, a propositoaccuse secondo cui laavrebbe bloccato le esportazioni didall'. Il Cremlino ha quindito l'di essere colpevole ...

Advertising

riotta : Cresce protesta online #Russia di militari e ex spie come Igor Girkin, ex FSS, (alias Igor Strelkov): criticano le… - GiovaQuez : Castellina: 'Voi volete punire Putin o finire la guerra? Siete per gli ucraini o per distruggere Putin? Vengono sac… - MediasetTgcom24 : Kiev: 'La Russia ha rapito 230mila bambini ucraini' - Yogaolic : Ovvio, l’ucraina preferisce ( o chi per lei) continuare la guerra in attesa di una vittoria sul campo che stenta a… - l_dirauso : #lariachetira #Santoro,con AGGRESSORE #Russia,critica AGGREDITO #Ucraina 'ma che vuole,e va be' perché si difende,p… -