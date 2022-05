Advertising

MediasetTgcom24 : Cina, manovre militari vicino a Taiwan dopo parole Biden #taiwan #usa #joebiden #Telgram - Tag24news : La #Cina ha organizzato alcune pattuglie militari, pronte al combattimento, per delle “esercitazioni di combattimen… - Frankf1842 : RT @MediasetTgcom24: Cina, manovre militari vicino a Taiwan dopo parole Biden #taiwan #usa #joebiden #Telgram - Italian : Cina, manovre militari vicino a Taiwan dopo le parole di Biden - fisco24_info : Cina, manovre militari vicino a Taiwan dopo le parole di Biden: 'Gli Stati Uniti dicono una cosa e spesso incoraggi… -

Laha organizzato pattuglie di "prontezza al combattimento tra più servizi" ed "esercitazioni di combattimento reali" nel mare e nello spazio aereo attorno a Taiwan in risposta alle "recenti ...Laha organizzato pattuglie di "prontezza al combattimento tra più servizi" ed "esercitazioni di combattimento reali" nel mare e nello spazio aereo attorno a Taiwan in risposta alle "recenti ...PECHINO, 25 MAG - La Cina ha organizzato pattuglie di "prontezza al combattimento tra più servizi" ed "esercitazioni di combattimento reali" nel mare e nello spazio aereo attorno a Taiwan in risposta ...La Cina ha organizzato pattuglie di "prontezza al combattimento tra più servizi" ed "esercitazioni di combattimento reali" nel mare e nello spazio aereo attorno a Taiwan in risposta alle "recenti atti ...