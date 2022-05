Bullo Man, Leo Gassmann e tanti giovani artisti sul palco contro il bullismo (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’appuntamento è per sabato 28 maggio, ottava Giornata Nazionale giovani contro il bullismo all’Auditorium della Conciliazione a Roma, dove andrà in scena lo spettacolo Bullo MAN, promosso realizzato e organizzato dal Centro Nazionale contro il bullismo – Bulli Stop la cui mission è prevenire e combattere il bullismo e il cyberbullismo grazie a ragazzi che sensibilizzano altri ragazzi al rispetto e all’empatia reciproci attraverso le arti dello spettacolo, le tecniche sceniche e i mestieri del teatro. Bullo MAN racconta lo scontro tra due famiglie apparentemente opposte: gli Addams ed i Buonisky Sul palcoscenico, insieme ad altri 200 giovani artisti. Leo ... Leggi su tuacitymag (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’appuntamento è per sabato 28 maggio, ottava Giornata Nazionaleilall’Auditorium della Conciliazione a Roma, dove andrà in scena lo spettacoloMAN, promosso realizzato e organizzato dal Centro Nazionaleil– Bulli Stop la cui mission è prevenire e combattere ile il cybergrazie a ragazzi che sensibilizzano altri ragazzi al rispetto e all’empatia reciproci attraverso le arti dello spettacolo, le tecniche sceniche e i mestieri del teatro.MAN racconta lo stra due famiglie apparentemente opposte: gli Addams ed i Buonisky Sulscenico, insieme ad altri 200. Leo ...

