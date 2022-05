Il nuovo tonfo del Nasdaq frena le Borse europee | Piazza Affari chiude a -1 | 1%

(Di martedì 24 maggio 2022) Non c’è pace per i titoli tecnologici Usa che continuano a rivedere al ribasso le stime per il 2022, mandando in fibrillazione anche i mercati del Vecchio Continente. Ma pesa anche Lagarde sull’imminente rialzo dei tassi. Euro torna a 1,07 dollari

Ildel Nasdaq ( - 3,3%), alle prese con l'allarme utili di Snapchat, fa sentire i suoi effetti anche sui mercati europei, con gli indici che a ridosso della chiusura delle contrattazioni ...per Snap e per A&F In rosso Wall Street su cui pesa il settore dei titoli tecnologici dopo il crollo di Snap che non raggiungerà i target prefissati per utili e ricavi nell'attuale trimestre; ... Borsa: nuovo tonfo del Nasdaq frena listini europei, Milano -1,1% - Il Sole 24 ORE Piazza Affari argina perdite grazie alle banche (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 mag - Non c'e' pace per i titoli tecnologici Usa che continuano a rivedere al ribasso le stime per il 2022, ...Spettacoli e Cultura - Si chiude con un tonfo The Band: il nuovo talent di Rai1 con Carlo Conti, ecco i dati ...