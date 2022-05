Capitan Europa: Lorenzo Pellegrini e quella coppa internazionale mai sollevata al cielo da un romano (Di martedì 24 maggio 2022) Un sogno. Ancora 24 ore e Lorenzo Pellegrini proverà a coronare quello che ogni tifoso della Roma desidera sin da bambino: alzare al cielo un trofeo internazionale da Capitano. Non ci sono riusciti Di ... Leggi su leggo (Di martedì 24 maggio 2022) Un sogno. Ancora 24 ore eproverà a coronare quello che ogni tifoso della Roma desidera sin da bambino: alzare alun trofeodao. Non ci sono riusciti Di ...

