Le Storie Siamo Noi, Ilaria: «Mi chiamavano Gobbo di Notre Dame, oggi ci rido su» (Di domenica 22 maggio 2022) Ilaria è nata con una rara malattia neurodegenerativa e i medici pensavano che non avrebbe mai camminato. Ma lei ha scelto di farcela. Il suo racconto Leggi su vanityfair (Di domenica 22 maggio 2022)è nata con una rara malattia neurodegenerativa e i medici pensavano che non avrebbe mai camminato. Ma lei ha scelto di farcela. Il suo racconto

Advertising

RaiTre : In questa puntata di #Sapiens ci occuperemo dei miti. Cos’è che ci attrae del mito, perché siamo così interessati a… - Veronica__3 : RT @atrotnoc: le storie di investigatopo il mio ossigeno non so come siamo arrivati al reddito di cittadinanza di quell’altra - libero38 : PERO' NON PENSARCI TROPPO LASCIATI AIUTARE DA CAMPAGNOLI AGRICOLTURA PUNTO IT IN VIA GAVIOLI 33 SIAMO LE STORIE CHE VIVIAMO - soniacolpo : RT @patriGiancotti: Siamo tante storie a colori. C'è chi nota l'intensità e chi giudica le sfumature. (Anonimo) Buon fine settimana ????… - _no_ma_ok_ : @turbojr_ non è che siamo qua a pettinare le barbie puoi dare la buonanotte così vado a letto? grazie mille poi puo… -