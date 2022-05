Ciclismo: Giro d'Italia, Bardet si ritira (Di venerdì 20 maggio 2022) Cuneo, 20 mag. - (Adnkronos) - Il francese della Dsm Romain Bardet si è ritirato dalla 13/a tappa del Giro d'Italia (Sanremo-Cuneo di 150 km) ai piedi del Colle di Nava, ufficialmente per problemi di stomaco secondo quanto riportato dalla Rai. Bardet era 4° in classifica generale Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Cuneo, 20 mag. - (Adnkronos) - Il francese della Dsm Romainsi èto dalla 13/a tappa deld'(Sanremo-Cuneo di 150 km) ai piedi del Colle di Nava, ufficialmente per problemi di stomaco secondo quanto riportato dalla Rai.era 4° in classifica generale

Advertising

Eurosport_IT : ?? Il tappo dello spumante manda k.o. Biniam Girmay: il corridore eritreo abbandona il Giro d'Italia! ??? Scopri di… - giroditalia : ??Yet another day where cycling meets the beauty of Calabria's landscape ??Un altro giorno in cui il ciclismo incont… - TV7Benevento : Ciclismo: Giro d'Italia, Bardet si ritira - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Giro d'Italia: Bardet si ritira per un virus intestinale - susydigennaro : RT @napolimagazine: Ciclismo, Giro d'Italia: Bardet si ritira per un virus intestinale -