Colombo | Flores e la gauche grillina che scopre solo ora l’orrore del populismo

Se dovessi dire i due nomi che storicamente hanno fatto di più, tra la fine degli anni Novanta e i primissimi anni del Duemila, per spingere il giornalismo, la cultura e i partiti della sinistra italiana sulle posizioni oggi rappresentate dal Fatto quotidiano e dal Movimento 5 stelle, direi senza dubbio Paolo Flores d'Arcais e Furio Colombo. Il primo, come direttore di Micromega, fece del suo "almanacco di filosofia" la tribuna di tutti i pubblici ministeri di maggior grido e il megafono di tutti i movimenti della «società civile» che contestavano i partiti della sinistra da posizioni proto-grilline, in particolare al tempo dei cosiddetti girotondi. Il secondo, come direttore dell'Unità, con Antonio Padellaro al fianco come condirettore (e successore), fece altrettanto sul giornale fondato da Antonio Gramsci, affrontando per questo non poche polemiche ...

