Usa, Benzina supera i 4 dollari a gallone in tutti gli stati (Di mercoledì 18 maggio 2022) I prezzi del gas hanno superato per la prima volta i 4 dollari a gallone (circa 3,7 litri) in tutti gli stati americani, secondo i dati diffusi dall'American Automobile Association (AAA), la ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 18 maggio 2022) I prezzi del gas hannoto per la prima volta i 4(circa 3,7 litri) ingliamericani, secondo i dati diffusi dall'American Automobile Association (AAA), la ...

