Brescia Monza, Gytkjaer ribalta le rondinelle (Di mercoledì 18 maggio 2022) Brescia Monza, terminata l'andata dei playoff di Serie B: i brianzoli si impongono con la doppietta di Gytkjaer Il primo round del playoff di Serie B tra Brescia e Monza se lo aggiudicano i brianzoli. Decisiva la doppietta di Gytkjaer che ribalta lo svantaggio iniziale firmato da Moreo. La squadra di Corini perde due difensori per infortunio nella prima frazione in 5?, situazione che ha sicuramente compromesso la partita. Nella ripresa il gol dell'attaccante biancorosso ha indirizzato la sfida verso la squadra di Berlusconi, presente in tribuna. L'articolo proviene da Calcio News 24.

