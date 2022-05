La peste suina sgonfia l'invasione di cinghiali: a breve il piano abbattimenti (Di lunedì 16 maggio 2022) Il provvedimento per l’estensione delle zone rosse in Piemonte, Lazio e Liguria arriverà nelle prossime ore. Poi, sarà dettagliato anche un piano per procedere con gli abbattimenti selettivi. L’Italia affronta una nuova epidemia. Questa volta, per fortuna, non ci riguarda direttamente. La peste suina africana (Psa) non colpisce l’uomo e neanche gli animali domestici come cani e gatti, che possono però essere vettori di trasmissione, ma senza contrarre la malattia. Il virus è stato identificato con certezza finora in 119 cinghiali tra Piemonte e Liguria e in sei a Roma. Il rischio principale riguarda dunque gli allevamenti di suini. L’istituzione delle zone rosse da parte delle tre regioni, con le reti di recinzione e il controllo agli ingressi, serve proprio a questo: evitare che la malattia possa fare ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 16 maggio 2022) Il provvedimento per l’estensione delle zone rosse in Piemonte, Lazio e Liguria arriverà nelle prossime ore. Poi, sarà dettagliato anche unper procedere con gliselettivi. L’Italia affronta una nuova epidemia. Questa volta, per fortuna, non ci riguarda direttamente. Laafricana (Psa) non colpisce l’uomo e neanche gli animali domestici come cani e gatti, che possono però essere vettori di trasmissione, ma senza contrarre la malattia. Il virus è stato identificato con certezza finora in 119tra Piemonte e Liguria e in sei a Roma. Il rischio principale riguarda dunque gli allevamenti di suini. L’istituzione delle zone rosse da parte delle tre regioni, con le reti di recinzione e il controllo agli ingressi, serve proprio a questo: evitare che la malattia possa fare ...

