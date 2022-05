Benzema: “Pallone d’Oro? Ci penserò in vacanza ma so come poterlo vincere” (Di lunedì 16 maggio 2022) Karim Benzema ha le idee chiare sul suo futuro e soprattutto sulla potenziale vittoria del Pallone d’Oro 2022. Intervenuto a margine della cerimonia di assegnazione dei primi Unfp, il bomber del Real Madrid ha parlato della sua forte... Leggi su itasportpress (Di lunedì 16 maggio 2022) Karimha le idee chiare sul suo futuro e soprattutto sulla potenziale vittoria del2022. Intervenuto a margine della cerimonia di assegnazione dei primi Unfp, il bomber del Real Madrid ha parlato della sua forte...

Advertising

hakittemurt : Benzema pallone d’oro, e boston campione nba mi ammorbidiscono il rammarico scudetto, speriamo che entrino questi due obbiettivi - hakittemurt : Stanno cercando di propsare lui e salah in tutti i modi contro benzema per il pallone d’oro... vabene - piergio71 : @VincenzoOrab96 Ronaldo fa sempre 30 goal a campionato a 37 anni, Modric si sta@giocando la finale Champions a 26,… - tdkrale : @DoctorM77 Non è il culo di Ancelotti, è l’oracolo di Bari che ha detto che forse potrebbe vincere il pallone d’oro… - BigBossPro98 : Ma che palla ha messo #AlexanderArnold al minuto 8????? Ripeto… solo dopo Benzema per il pallone d’oro!… -