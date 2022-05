Lewandowski-Bayern | avventura ai titoli di coda Il Barcellona ci prova

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo Haaland, un altro fuoriclasse sembra pronto a lasciare la Bundesliga: si tratta di Robert. Come riferito sul sito di Sky Sport, dopo otto stagioni alMonaco il centravanti polacco ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. Con i bavaresi intenzionati a non perderlo a zero la prossima stagione, le possibilità che l’ex Borussia Dortmund lasci la Germania sono sempre più concrete. Secondo quanto dichiarato da alcuni media tedeschi,pare abbia aperto ad un suo trasferimento al. Xavi infatti, è alla ricerca di un giocatore d’esperienza e di un centravanti d’area di rigore per tornare a lottare per il campionato e per la Champions.: il polacco apre al trasferimento Dopo otto stagioni in Baviera condite ...