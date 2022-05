Isola 16 | tensione tra Ilary Blasi e Alvin? Il gossip

(Di mercoledì 11 maggio 2022)16,: ci sarebbe un po’ ditra la conduttrice e l’inviato in Honduras, stando ad alcune indiscrezioni Tensioni tra i naufraghi e pare anche tra. Stando ad alcune indiscrezioni l’inviato in Hondurassarebbe infastidito da alcuni atteggiamenti assunti nei suoi confronti dalla conduttrice dell’dei Famosi 16,. Pare che l’ironia dinon piaccia ad. A scrivere sul rapporto teso tra i due ci ha pensato il sito Dagospia: “, inviato dell’dei Famosi, non si sopportano più. Ieri sera ...

Advertising

361_magazine : Isola 16, Ilary Blasi e Alvin: ci sarebbe un po' di tensione tra la conduttrice e l'inviato in Honduras, stando ad… - occhio_notizie : Non ci sono più dubbi! Ecco cosa sta succedendo tra Ilary ed Alvin?? #isola2022 - infoitcultura : Carmen Di Pietro contro Maria Laura De Vitis: tensione sull'Isola - beffi04 : RT @BITCHYFit: Sento una leggera tensione fra studio ed Alvin #Isola - popmusic_lovers : RT @BITCHYFit: Sento una leggera tensione fra studio ed Alvin #Isola -

Ilary Blasi e Alvin,alle stelle all'dei Famosi 2022all'dei Famosi 2022 e no, non stiamo parlando dei naufraghi. Pare proprio che ci sia aria di rottura tra la conduttrice Ilary Blasi e l'inviato in Honduras Alvin. Se le frecciatine ...Alla base dell'escalation dellainterna c'è quella che gli analisti hanno definito la ... sulla costa nordorientale dell', sostenendo che la famiglia del primo ministro si trovasse lì. ...Isola 16, Ilary Blasi e Alvin: ci sarebbe un po' di tensione tra la conduttrice e l'inviato in Honduras, stando ad alcune indiscrezioni ...Isola dei Famosi 2022, tensione tra Alvin ed Ilary Blasi: il gossip conferma! Sembrerebbe proprio che tra la conduttrice del reality show di Canale 5 e l’inviato in Honduras non scorra buon sangue.