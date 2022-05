Atletica | Tamberi | “Golden Gala sarà spettacolare | ma chiodo fisso sono Mondiali Eugene”

Leggi su sportface

(Di martedì 10 maggio 2022) “Il Mondiale diè il mio obiettivo, un, sebbene anche ila Roma, con uno stadio pieno,sicuramente uno spettacolo”. Questa l’ammissione di Gianmarconell’intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport. L’oro olimpico a Tokyo 2020 nel salto in alto ha poi parlato della sua condizione: “Posso dire di sentirmi in forma. Per ciò che riguarda il peso, l’obiettivo è perdere tre-quattro chili. Sotto l’aspetto tecnico, c’è da livellare la qualità degli allenamenti e questo, al momento, non consente di capire quale potrà essere nell’immediato il rendimento in gara: faccio fatica a ipotizzare quanto potrei arrivare a saltare nei primi appuntamenti”. Mentre, sull’aspetto mentale: “Ho voglia di rimettermi in ...