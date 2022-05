Spid supera quota 30 milioni Il suo ideatore | Siamo i primi al mondo E lo abbiamo fatto senza soldi

(Di lunedì 9 maggio 2022) Il sistema pubblico di identità digitale venerdì scorso ha tagliato un nuovo traguardo. Stefano Quintarelli : "Ora c'è la massa critica per passare alla fase due e renderlo fondamentale per tutti i rapporti dove è necessaria un'autenticazione".

Cone CIE, ad esempio, è possibile richiedere online il cambio di residenza o un certificato, prenotare una prestazione sanitaria, inviare la propria dichiarazione dei redditi, consultare la ...Cone Cie, ad esempio, e possibile richiedere online il cambio di residenza o un certificato, prenotare una prestazione sanitaria, inviare la propria dichiarazione dei redditi, consultare la ... Spid supera i 30 milioni di identità digitali in Italia Stefano Quintarelli è l'ideatore di Spid, il sistema pubblico di identità digitale nato nel 2016 e che venerdì ha superato quota 30 milioni di utenti. "Ideatore e padre normativo", tiene a precisare.un successo che forse ha addirittura superato le aspettative iniziali. Non si sono fatte attendere le parole del Ministro per l’Innovazione Vittorio Colao, soddisfatto per i numeri ottenuti circa ...