BAFTA 2022: tutti i vincitori degli Oscar britannici a Londra (Di lunedì 9 maggio 2022) Il British Academy Film Awards è uno spettacolo annuale di consegna di premi citati spesso come equivalente britannico degli Oscar presieduto dalla British Academy of Film and Television Arts. La cerimonia, avvenuta ieri sera a Londra, è stata quest’anno condotta da Richard Ayoade, noto attore, regista e comico britannico, il quale ha dato il via alla serata ironizzando proprio sul famoso schiaffo di Will Smith a Chris Rock sul palco degli Oscar 2022. Ricordando come i premi dedicata progetti televisivi inizialmente avessero solo cinque categorie, il comico ha detto: “C’era a malapena il tempo di alzarvi dalla sedia e prendere a schiaffi qualcuno. Possiamo riderci sopra. Non userò la vostra faccia per battute o per prenderle a pugni. Avete sofferto abbastanza. Nessuno lavora più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 9 maggio 2022) Il British Academy Film Awards è uno spettacolo annuale di consegna di premi citati spesso come equivalente britannicopresieduto dalla British Academy of Film and Television Arts. La cerimonia, avvenuta ieri sera a, è stata quest’anno condotta da Richard Ayoade, noto attore, regista e comico britannico, il quale ha dato il via alla serata ironizzando proprio sul famoso schiaffo di Will Smith a Chris Rock sul palco. Ricordando come i premi dedicata progetti televisivi inizialmente avessero solo cinque categorie, il comico ha detto: “C’era a malapena il tempo di alzarvi dalla sedia e prendere a schiaffi qualcuno. Possiamo riderci sopra. Non userò la vostra faccia per battute o per prenderle a pugni. Avete sofferto abbastanza. Nessuno lavora più ...

