Chi è Barù? Età, altezza, fidanzata e Instagram

Conosciamo meglio chi è Barù, nipote di Costantino della Gherardesca. Scopriamo alcune curiosità sul suo conto: dall'età al vero nome, per passare all'altezza e dove seguirlo sui profili Instagram e social.

Chi è Barù
Nome e Cognome: Gherardo Gaetani dell'Aquila d'Aragona (in arte Barù)
Data di nascita: 28 maggio 1981
Luogo di nascita: informazione non disponibile
Età: 40

L'articolo proviene da Novella 2000.

Ultime Notizie dalla rete : Chi Barù GF Vip 6: cosa ha detto Barù su Noemi e perché la cantante lo ha diffidato Subito dopo, però, ha compreso di quale vicenda si stesse parlando: ' Chi è? Ah, ho capito! Adesso mi ricordo!'. I fatti relativi a Barù e a Noemi fanno riferimento ai primi giorni di febbraio, poco ...

Grande Fratello Vip, la cantante Noemi ha diffidato Barù, ecco la reazione del gieffino ... Barù, chiacchierando con Jessica Selassié ha dichiarato: "Dopo quelle canzoni di Sanremo che mi volevo sparare una fucilata nei coglio***. Mamma mia, mi sono svegliato.. ma di chi era la prima ...

