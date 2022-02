Juve-Verona | le formazioni ufficiali | debutta Vlahovic | torna De Ligt Arthur dal 1' | Tameze trequartista

Advertising

juventusfc : Nel giorno del suo compleanno e alla vigilia di #JuveVerona cosa può esserci di meglio di una doppietta di… - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! Live: - juventusfc : Finisce qui la conferenza stampa pre #JuveVerona di Mister Allegri. A breve report su - FabioMeli10 : RT @junews24com: Esordio Vlahovic, arriva la conferma: ci sarà dal primo in Juve Verona - - vidd_12 : Juve 1-2 Verona -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Verona

LE FORMAZIONI UFFICIALI:(4 - 3 - 3) : Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Zakaria, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata.: in attesa A FINE PARTITA RESTA SU ..., dove vederla in tv e streaming Il match tra Juventus ed Hellas, in programma alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino, sarà trasmesso in diretta esclusiva streaming da . In ...Tutto pronto per l'ultimo match di questa ricca domenica di Serie A: Juventus e Verona scenderanno in campo alle 20.45 per sfidarsi in questo Sunday Night all'ombra dell'Allianz Stadium. Senza ...La domenica della 24ª giornata di Serie A si apre col lunch match tra Atalanta e Cagliari. Alle 15 tocca a Bologna-Empoli, Sampdoria-Sassuolo e Venezia-Napoli. Alle 18 è il turno di Udinese-Torino, ...