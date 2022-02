Atp Pune 2021, Musetti: “Sono molto felice per il successo, significa tanto per me” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’azzurro Lorenzo Musetti, dopo a vittoria contro l’australiano Aleksandra Vukic agli ottavi del torneo Atp di Pune 2021, ha commentato la sua prestazione: “Sto giocando per trovare la migliore condizione, penso di aver vinto un match difficile contro il mio avversario. Sono molto felice per questo successo, significa tanto per me. Penso che la Federazione italiana di tennis stia facendo un buon lavoro, ci Sono molti giovani emergenti: bisogna essere orgogliosi. A Roma è stata la prima volta per me in cui ho incontrato un giocatore tra i primi 20 del ranking, in Italia c’è grande passione. Se riesco a fare il mio gioco, posso fare la differenza; al Roland Garros ho giocato bene contro Novak Djokovic. Ci ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’azzurro Lorenzo, dopo a vittoria contro l’australiano Aleksandra Vukic agli ottavi del torneo Atp di, ha commentato la sua prestazione: “Sto giocando per trovare la migliore condizione, penso di aver vinto un match difficile contro il mio avversario.per questoper me. Penso che la Federazione italiana di tennis stia facendo un buon lavoro, cimolti giovani emergenti: bisogna essere orgogliosi. A Roma è stata la prima volta per me in cui ho incontrato un giocatore tra i primi 20 del ranking, in Italia c’è grande passione. Se riesco a fare il mio gioco, posso fare la differenza; al Roland Garros ho giocato bene contro Novak Djokovic. Ci ...

