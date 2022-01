Alvino: "Insigne? Se tace è molto meglio. Pisacane farebbe bene a raccontare meno frottole" (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto a Tele A tornando nuovamente sul futuro trasferimento di Lorenzo Insigne in Canada alla corte del Toronto Fc. Ecco le sue parole: "Gira questo senso... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto a Tele A tornando nuovamente sul futuro trasferimento di Lorenzoin Canada alla corte del Toronto Fc. Ecco le sue parole: "Gira questo senso...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Alvino torna nuovamente sul futuro trasferimento di #Insigne in #Canada - Marco09083222 : @Carloalvinoo Vlahovic Carlo Alvino un'po' invidioso. Il napoli non poteva dagli 7 milioni se no insigne avrebbe gi… - MondoNapoli : Carlo Alvino torna su Insigne: 'So per certo quanto ha offerto il Napoli' - - ParliamoDiNews : Alvino a CN24: `Insigne e Ospina pronti al recupero, ma non saranno rischiati. Lorenzo vuole andare via scrivendo l… -