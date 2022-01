Protesta degli avvocati napoletani circa le regole per il green pass in Tribunale (Di lunedì 24 gennaio 2022) green pass in Tribunale: Respinta la richiesta di uniformare la disciplina prevista per l’accesso agli Uffici Giudiziari dei difensori a quella stabilita per le parti processuali. Non accennano a placarsi le polemiche sorte nel mondo forense a proposito delle nuove regole riguardanti il green pass in Tribunale. Al riguardo, i Consiglieri Sabrina Sifo, Carmine Foreste, Leggi su 2anews (Di lunedì 24 gennaio 2022)in: Respinta la richiesta di uniformare la disciplina prevista per l’accesso agli Uffici Giudiziari dei difensori a quella stabilita per le parti processuali. Non accennano a placarsi le polemiche sorte nel mondo forense a proposito delle nuoveriguardanti ilin. Al riguardo, i Consiglieri Sabrina Sifo, Carmine Foreste,

Advertising

GuidoDeMartini : ???? RESISTENZA TRANSNAZIONALE CONTRO PASS E OBBLIGHI VACCINALI ???? Nel video la protesta degli israeliani per cui vig… - horottoilvetro : RT @serenel14278447: Venerdì 28 la protesta degli infermieri: “Spremuti come limoni e dimenticati” - aranciaverde : RT @serenel14278447: Venerdì 28 la protesta degli infermieri: “Spremuti come limoni e dimenticati” - tommasosauro : RT @serenel14278447: Venerdì 28 la protesta degli infermieri: “Spremuti come limoni e dimenticati” - Parthenope_MH17 : RT @serenel14278447: Venerdì 28 la protesta degli infermieri: “Spremuti come limoni e dimenticati” -