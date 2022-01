Proroga per la scadenza del green pass per chi ha fatto il booster (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il Governo ragiona su una Proroga oltre i sei mesi della scadenza del green pass per chi ha fatto il booster. E sul tavolo ci sono anche i nodi della minore durata del certificato rispetto ai 9 mesi ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il Governo ragiona su unaoltre i sei mesi delladelper chi hail. E sul tavolo ci sono anche i nodi della minore durata del certificato rispetto ai 9 mesi ...

